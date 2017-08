CROCE



Il 29 luglio 2017 è mancata all'affetto dei suoi cari Bruna Salti



Ne danno il doloroso annuncio, a funerali avvenuti, il figlio Alberto con Simona, Ilaria e Flavia, i fratelli Bianca e Cesare con le rispettive famiglie.



Un sentito ringraziamento al Dott. Leonardo Bandini per la disponibilità e la premurosa assistenza. Parma, 2 agosto 2017



Ciao Dibuna



Grazie per quello che sei stata e per tutto quello che hai fatto per noi.



Le tue nipoti Flaminia, Mita con Guido, Marta, Giorgia e Gloria. Milano, 2 agosto 2017



Silvana e Eriberto partecipano al dolore di Alberto, Simona e famiglia per la perdita della cara Bruna Parma, 2 agosto 2017



Guglielmo, Luciana e Marco, Angelo, Marta e Sara partecipano con affetto al dolore di Alberto, Simona e famigliari per la perdita della cara Bruna Parma, 2 agosto 2017