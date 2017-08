Ciro Cirillo

È mancato all'affetto dei suoi cariInsegnantedi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Luisa, i figli Arianna con Rosario e il caro Michele, Massimiliano con Francesca e l'adorata Elena, la sorella Filomena, i nipoti Luca e Agostino, i cognati Silvana e Tino con Giorgia e Roberto, Linda e la piccola Alice e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 3 agosto alle ore 10.45 partendo dalla Sala del Commiato Cof in Viale Villetta per la chiesa parrocchiale di Maria Immacolata Strada Casa Bianca indi al Tempio di cremazione di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa medesima sarà recitato in suffragio il S. Rosario.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott.ssa Nicoletta Carra, al personale del Lungodegenza del Barbieri, al personale del Reparto di Angiologia e personale tutto dell'Hospice Piccole Figlie.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2 agosto 2017Diletta e Carlo Cantelli con Deborah, Damiano e Carlotta sono vicini a Massimiliano e Francesca e partecipano al dolore di tutta la famiglia per la perdita del loro caroProf.2 agosto 2017Gli inquilini del Condominio Levante di via A. Einstein 1-3 partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del signor2 agosto 2017