Pino Galvani

Ha raggiunto la sua cara Adeledi anni 57Ne danno il triste annuncio i figli Mattia e Giada, la mamma Annamaria, i fratelli Angela e Ermes con Nicoletta, i suoceri Franco e Marisa, la cognata Lucia con Luciano e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.00 partendo dalla Sala del Commiato ditta Barili in Langhirano Via Renzo Pezzani n.27 per la chiesa parrocchiale di Capriglio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al Dott. amico Paolo Zammarchi, al personale medico e paramedico della Casa di Cura Val Parma di Langhirano.3 agosto 2017Ï Jadi AgrimontiÏ Miles, Emilio, Mariella Dalla FioraÏ Fam. Goffredo e Daniele BabboniÏ Famiglia Zuelli Mario e figliÏ Carla, Gabriele, BiceÏ Famiglia Marco PetroliniÏ Pierluigi, Silvano Cocconi e famiglieÏ Fam. Tranquillo GalvaniÏ Francois e LidiaÏ Andrea, Elsa, Giuseppe e famiglieÏ Paola, Emanuela SantiÏ Lorena RonconiÏ Angelo Bocchi e fam.Ï Famiglie Marco e Delia GalvaniÏ Fam. Francesco Fattori e figliÏ Schivazappa LinaÏ Maddalena, Elena, EldaÏ Fam. Marco NicoliÏ Mara, Giancarlo, Luciano DallagiacomaÏ Mirella Danni e Roberto AzzolinoÏ Sandra, Adriano, Giuseppe e fam.Ï Raffaele Pellegri e fam.Ï Galvani AurelioÏ Famiglia Nicola CasalasproÏ Famiglie Rossi PellegriÏ Dott. Silvestro Bocchi e figliÏ Fam. Lea Pellegri e figliÏ Famiglie Massimo e Giancarlo FerraiaGli zii Lilia, Piero, Antonia, Lucia e rispettive famiglie sono vicini a Annamaria, Mattia, Giada, Angela, Ermes e piangono la perdita del caro3 agosto 2017I cugini Giunio, Roberto, Alessio, Silvia, Fulvio, Michele, Marco e famiglie si stringono nel dolore a Annamaria, Mattia, Giada, Angela e Ermes per la prematura scomparsa del caro3 agosto 2017Nel ricordo del caroci uniamo con affetto a Mattia, Giada e parenti tutti.Iames e famiglia.3 agosto 2017Ciaoil tuo ricordo sarà sempre vivo in noi.Un abbraccio a Mattia, Giada e famiglia.Renzo, Renata, Andrea, Mirella, Marta Ferrari.3 agosto 2017Con tanto affetto partecipiamo al dolore dei familiari per la perdita del caroPiero, Vanda e Massimiliano.3 agosto 2017Carlo Canali e famiglia partecipano al dolore dei figli e familiari per l'immatura scomparsa del caro3-8-2017Ciao caro amicoci mancherai.Luciana, Giancarlo e famiglie.3 agosto 2017Nel dolore di questo giorno mi unisco a Mattia, Giada e famiglia con un profondo abbraccio per la perdita di un caro amico e papàAnnalisa.3 agosto 2017Bianca, Marco, Elisabetta e Daniele stringono in un affettuoso abbraccio Mattia, Giada, Annamaria, Angela e Ermes per la perdita del caroche ricordano con affetto.3 agosto 2017Partecipiamo sentitamente al dolore dei famigliari per la scomparsa dilo ricorderemo con affetto.Maurizio, Paola, Alessandro ed Elisa.3 agosto 2017Ciaolasci i tuoi insegnamenti, la tua simpatia e un enorme vuoto.Carlo, Gino, Andrea, Gianfranco e Christian.3 agosto 2017Ciaocon tanto affetto.Tina, Giuditta e Elena.3 agosto 2017Ciaole persone speciali restano nel cuore per sempre.Noi abbiamo avuto l'onore di incontrare te.Non ti dimenticheremo mai.Monica, Sara, Matteo con Chiara, Bruna, Patrizia e famiglia.3 agosto 2017<+T>Carlo Gonizzi unitamente ai dipendenti partecipa al dolore dei familiari per la scomparsa del caro3 agosto 2017<+T>Irene, Giorgio, Sissi con Francesco e Marco con Gianna abbracciano Giada e Mattia per la perdita del loro papà3-8-2017Ï Bruna, Paola e Maurizio<+T>Un grande vuoto è in tutti noi.<+T>Giovanna, Marco e Filippo.3 agosto 2017<+T>I Consiglieri con i soci tutti della Latteria Sociale Val Bardea unitamente al casaro e dipendenti con le rispettive famiglie partecipano al dolore della famiglia Galvani per la prematura scomparsa del caroe porgono le più sentite condoglianze.3 agosto 2017<+T>Marco, Stefano Galvani con Daniela si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro amico3 agosto 2017<+T>Giorgio, Lina, Angela e Ilaria partecipano al dolore immenso di Mattia, Giada e famiglia per la perdita di papà3 agosto 2017<+T>Anni di stima, rispetto e amicizia, che il tempo mai cancellerà.<+T>Manchi giàfai buon viaggio.<+T>Famiglie Ioris e Marisa Soletti.3 agosto 2017<+T>Un abbraccio forte a Mattia, Giada e a tutta la famiglia per la perdita del caro<+T>Famiglia Botti Antonio, Stefania, Matteo e Monica.3 agosto 2017<+T>Siamo vicini con grande affetto e amicizia a Mattia, Giada, Annamaria, Angela ed Ermes per la perdita di<+T>Luciano, Graziana, Francesca, Giorgia, Massimo ed Eleonora.3 agosto 2017