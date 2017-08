È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 93Ne danno il triste annuncio i figli: Giuliana e Roberto, il genero Massimo, la nuora Elena, gli adorati nipoti Domenico, Stefano, Francesco e Davide.Il funerale avrà luogo venerdì 4 agosto alle ore 8.30 nella chiesa Parrocchiale di S. Maria della Pace in P.le Pablo indi per il cimitero di Marore.Il S. Rosario questa sera alle ore 20.30 nella chiesa Parrocchiale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento alla badante Irina per le amorevoli cure prestate.Non fiori ma opere di bene.3 agosto 2017Ï Rossella Zoni e famigliaIl nipote Renato con Maria Grazia e famiglia è vicino a Giuliana e Roberto per la scomparsa della mamma3 agosto 2017I condomini e l'Amministratore del Condominio «Franca» partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa della signora3 agosto 2017Annamaria, Gianna, Carla e famiglie sono vicine con affetto a Giuliana, Roberto e famiglia per la perdita della cara mamma3 agosto 2017La squadra di caccia al cinghiale «Monte Moro» è vicina alla famiglia Nemorini per la scomparsa della signora3 agosto 2017