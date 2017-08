Franco Bolsi

È mancatodi anni 91(Partigiano «OTTO»)Ne danno il triste annuncio: Daniele con Eleonora e Riccardo, Fabrizio con Cristina, Chiara e Lucrezia, l'insostituibile Maria.I funerali avranno luogo venerdì 4 agosto partendo alle ore 9,00 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa della Trasfigurazione di Via Sidoli indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia tutto il personale del reparto di Pneumologia per le amorevoli cure prestate ed in particolare il Professor Alfredo Chetta e la Dottoressa Giovanna Pisi per l'impegno e la disponibilità con cui l'hanno seguito.Un grazie di cuore anche al Dottor Buia che lo ha seguito per tanti anni con attenzione.Un pensiero grato ad Aliona che lo ha seguito amorevolmente in questi ultimi mesi.3 agosto 2017Ï Zucchi Davide e fam.Per la scomparsa del carissimo amicosiamo vicini con grande affetto al nipote Daniele e alla famiglia.Nella, Claudia e Amos.3 agosto 2017Giovanna con Alfredo, Eugenia e Letizia con affetto sono vicini ai familiari per la perdita del caro3 agosto 2017