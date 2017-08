Lidia Scaravelli

Ci ha lasciatodi anni 77Ne dà il triste annuncio il figlio Stefano con Mina, Sergio e parenti tutti.Le esequie avranno luogo venerdì 4 c.m. alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di S.Maria della Pace in Piazzale Pablo, indi al cimitero della Villetta.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19,30 nella chiesa parrocchiale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada al medico curante dott. BaraniUn grazie di cuore alle signore Nadia, Olga e Angela per le amorevoli cure prestate.3 agosto 2017I condomini e l'amministratore del Condominio Residenza Elisa partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa della signora3 agosto 2017