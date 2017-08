 Sabrina Carra 

E' ancora estate, nel mio cuore rimane poco posto per la gioia.La felicità si affaccia fugace e presto se ne va mentre i pensieri man mano si trasformano seguendo in questo lento mutare le varie fasi della vita terrena trascorsi insieme a te.Rimane sempre la speranza e la consapevolezza del nostro abbraccio finale.Arrivederci dolce e cara Sabrina.La tua mamma e i tuoi cari.Saremo uniti nella Santa Messa che si terrà domani sabato 5 agosto 2017 ore 18.30 nella chiesa della SS. Stimmate di via Montanara.4 agosto 2017