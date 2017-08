.... L'eternità è racchiusa nel ricordo di quell'attimo che manca, ciò che non si trasforma in ricordo non è mai stato.Una grande lezione di vita per la dignità, il coraggio ed il realismo con cui hai attraversato il percorso più difficile trovato sul tuo cammino.Nulla di ciò che ha radici nel cuore è perduto perchè ormai fa parte del tutto che vive.Con immutato affetto Paola, Simona ed Alberto, carissima Amy.4 agosto 2017