La morte purtroppo esiste, ma le persone amate non muoiono mai nel nostro cuore e il tuo sorriso rimarrà impresso per sempre nei nostri ricordi...Il marito desidera ricordare Sonia insieme a chi le vuole bene con una S. Messa che si terrà nella Chiesa di San Tommaso in via Farini, 38 alle ore 13.30.4 agosto 2017