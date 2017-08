Egisto Bandini

Ci ha lasciatiLo annunciano con dolore il figlio Eugenio, la sorella Palmira, amici e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, sabato 5 agosto, partendo dalla Sala del Commiato Cof di Viale Villetta, 16 alle ore 10.15 per la chiesa della SS. Annunziata indi si proseguirà per il Tempio di Cremazione di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 19.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.4 agosto 2017Ï Famiglia Sergio CanniÏ Famiglie Luigi, Olimpio, Emilio Manghiresterai l'esempio della mia vita.Eugenio.4 agosto 2017al termine del corso della vita poco importa quello che abbiamo vissuto, quello che conta è essere stato.Matilda.4 agosto 2017grazie per esserci stato.Filomena, Graziana e Cristian, Anna e Vincenzo, Mariateresa e Antonio, Martina, Nicola, Pierangelo, Antonio Lando, Annamaria Roncioni.4 agosto 2017In questa dolorosa circostanza ogni parola suona superflua.grazie per esserci stato.Ci stringiamo con affetto al figlio Eugenio; Nara, Roberto, Emilio e colleghi di lavoro tutti; i cugini Maria, Michael, Andrea, Umberto; Ursula, Olga, Loredana, Angela e Alba; Michele e Giacomo, Luciana, Diego e Cristian; Pasquale e Anna, Ivana; Roberto e Emilia, Mila e Claudio, Armando; Carla e Gino, famiglia Laura Ferraboschi; Famiglie Maiardi, Bertolotti, Piccioni, Fantoni; le suore Figlie della Croce.4 agosto 2017Ci uniamo al dolore di Eugenio con un forte abbraccio.CiaoAlberto e Sandra Piccinini, Costante e Marco Orlandi con famiglia.4 agosto 2017Ezio, Franco, Giovanni, Maurizio e Tiziana con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Eugenio e famiglia per la perdita del loro caro4 agosto 2017Lidia e Paolo, Sandra, Giampaolo ed Alessandro ricordano con affetto il caroe sono vicini ad Eugenio.4 agosto 2017Gli amici della compagnia di Collecchio sono vicini a Eugenio per la perdita del caro papà4 agosto 2017