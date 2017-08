Alessandro Grisenti

Raggiunge l'Angelo, suo fratello Cristiandi anni 7Affranti lo annunciano la mamma Francesca con papà Matteo e la sorellina Arianna, i nonni, gli zii, i cugini e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, venerdì 4 agosto, alle ore 9.00 nella chiesa di Sorbolo, indi si proseguirà per il cimitero locale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore ai medici dottoressa Stefania Volpe, Dottor Claudio Cavalli, Dottor Ermanno Giombelli ed a tutto il personale medico e para-medico del Reparto Neonatologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.Un sentito ringraziamento ad Alessia, a tutte le maestre, ai bambini ed alle loro famiglie dell'asilo Acchiappasogni.Non fiori ma offerte al Reparto Neonatologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.4 agosto 2017Ï Daniela e Maurizio BianchiÏ Giorgio e Stella RotaÏ Brunella e Fabrizio MingoriÏ Fam. Fochi AngelaÏ Famiglia MontiÏ Enore, Lalla e PaoloÏ Fam. Levati ArmandoÏ Fam. Daniele CapetiÏ Gandolfi ColoriCiaopiccolo angioletto.Zia Lina, Rodolfo, Angela, Romano, Marco, Giulia, Claudio.4 agosto 2017Ciaoil tuo sorriso e i tuoi occhioni saranno per sempre nel nostro cuore.Buon viaggio piccolo Angelo.Fam. Luciano e Giuliano Zatti.4 agosto 2017A.C.D. Biancazzurra, il Presidente, i Consiglieri e tutti i giocatori si stringono a Francesca e Matteo per la scomparsa dell'adorato piccolo4 agosto 2017Tutti i colleghi del Gruppo Zatti si stringono in un grosso abbraccio alla dolcissima Francesca, a Dante e a tutta la famiglia.Buon viaggio4 agosto 2017Il tuo sorrisorisplenderà sempre nei nostri cuori.Riccarda, Achille, Barbara e le Tate della Scuola Infanzia L'AcchiappaSogni.4 agosto 2017Ciaoconoscerti è stato bellissimo...Ti porterò sempre nel mio cuore.Tata Alessia.4 agosto 2017La famiglia Ghiretti Fabrizio e Ferrari Edda, la famiglia Ghiretti Gianluca e Pisi Debora sono vicine al dolore della famiglia per la scomparsa del piccoloPietro, Riccardo, Valentina, con la piccola Irene si stringono alla famiglia diin questo momento di profondo dolore.4 agosto 2017Ciaoil tuo sorriso e la tua voglia di vivere saranno sempre con noi.Grazie per averci insegnato ad amare la vita.Un ultimo abbraccio dai tuoi compagni di mille avventure: Anna, Arianna, Christian, Damiano, Diana, Emma D., Emma G., Gaia, Giovanni, Lucrezia, Ludovica, Pietro, Tabita, Thobias e Zoe.4 agosto 2017Marta e Claudio sono vicini a Francesca e famiglia per la perdita del piccolo4-8-2017Lina con i figli Roberta e Davide e rispettive famiglie salutano con affetto un angeloCiao4 agosto 2017Elisa, Andrea, Roberto e Graziella Quagliotti sono vicini a Francesca e famigliari per la prematura perdita dell'amato4 agosto 2017Ciaogli amici della mamma e di papà non dimenticheranno mai il tuo sorriso.<+T>Resterai sempre nei nostri cuori.<+T>Chiara, Emanuele, Clelia, Francesca, Paolo, Luca, Alessandra, Giada, Simone, Francesco, Lisa, Manuela, Luca, Davide, Elisa, Adelaide, Corrado, Luca, Kristina.4 agosto 2017<+T>Siamo vicini a Matteo e Francesca.<+T>Ciao<+T>Edmondo, Maria Teresa, Luca, Elisa, Cesare, Meggy, Katia, Jeison.4 agosto 2017