Giancarlo Biancardi

Non vi lascerò orfani ritornerò a voi.Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più.Voi invece mi vedrete, perchè io vivo e voi vivrete.In quel giorno voi saprete che io sono nel Padree voi in me e io in voi.Ci ha lasciatodi anni 85Con immenso dolore lo annunciano i figli Guglielmo con Maria, Anna Maria con Mirco, Rosaria con Dino, nipoti, pronipoti, il fratello, cognati, cognate e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 5 agosto alle ore 9.30partendo dalle Sale del Commiato «Ade»per la Chiesa Parrocchiale delle SS. Stimmate, indi per il Cimitero della Villetta.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a Luisa e a Rina per le cure e l'amicizia dimostrate.4 agosto 2017Ï Fam. Anna Buzzi, Luciana e MassimoÏ Fam. Vincenzo Colla, Dirce, Andrea, StefaniaÏ Rosaria e Rossana Barbacini e fam.Ï Rina, Giuliano e Cesare BottiÏ Lida, Francesco, Paolo, Alessandra GiominiD'ora in poi sarai per noi come una dolce melodia che accompagnerà le nostre vite.Per sempre nei nostri cuori.CiaoEleonora, Eddi e Andrea.4 agosto 2017Ciaoun bacione.Gianluigi con Annalisa, Giorgia con Pierluigi, Denise, Gianluca, Alessandro, Gianpietro, Chiara, Stefano.4 agosto 2017I cognati Gianfranco, Luciano Povesi e rispettive famiglie partecipano al lutto dei famigliari per la perdita del caro4 agosto 2017Nicla, Riccardo, Marisa, Roberto e rispettive famiglie si uniscono al dolore di Guglielmo, Annamaria, Rosaria per la perdita del caro papà4 agosto 2017Il Presidente del Gruppo delle Imprese Artigiane Giuseppe Iotti, il Segretario Generale Maurizio Caprari ed i colleghi tutti prendono viva parte al grave lutto di Rosaria Biancardi e famiglia per la scomparsa del padre4 agosto 2017Giulio, Silvia, Guido e Giorgio Almansi sono affettuosamente vicini nel dolore ad Annamaria e familiari tutti per la scomparsa del caro4 agosto 2017L'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Parma piange la scomparsa dell'infaticabile e storico alfiere1° Aviere V.A.M.e si unisce al dolore dei famigliari.4 agosto 2017I colleghi dello Studio Notarile Almansi sono vicini ad Anna Maria per la perdita dell'adorato papà4 agosto 2017Il Presidente Roberto Catelli, il Segretario Alberto Savina, il Vice Segretario Piergiorgio Ricchetti ed i Colleghi tutti della Fiasa partecipano commossi al dolore di Rosaria e famiglia per la perdita del padre4 agosto 2017Condomini e amministratore del Condominio Pacifico di via Montanara 18/20/22 si stringono alla famiglia per la perdita del caro4 agosto 2017Al tuo immenso cuore.Buon viaggio dolceNicole.4-8-2017Elisa e Alberto Pietroni sono vicini alla famiglia nel dolore per la perdita del caro4 agosto 2017<+T>La Sezione U.N.U.C.I. di Parma ed il suo Presidente partecipano al lutto della famiglia del caro4 agosto 2017