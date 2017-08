Giuliano Marineo

È improvvisamente mancatodi anni 77Addolorati lo annunciano la moglie Marisa, i figli Elisa con Antonio e Stefano con Elena e Riccardo, il fratello, le sorelle, cognate, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 5 agosto alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato di Traversetolo per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato in chiesa questa sera alle ore 21.00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie al centro Dialisi di Traversetolo.4 agosto 2017Ï Franca e Federico GabbiÏ Ina, Ivana, Luana Dall'OrtoÏ Famiglia Davide DelfanteÏ Luca e Roberta MeliÏ Luca, Silvana MusiÏ Mirco, Ilaria, LeonardoÏ Giuseppina, Umberto SalsiÏ Fam. Elvio CoppiÏ Famiglia Franco e Caterina SchianchiÏ Fam. Felisa AngeloÏ Associazione Amici VignaleÏ Franca, Anna SalviniÏ Ditta Agliari SergioÏ Fam. Napoleone PrampoliniÏ Fam. Alberto DelpogettoÏ Anna, Claudia, RenataÏ Studio SandriniÏ Marisa, Davide, Ilaria CorradiÏ Fam. Conti LivioÏ Angela, Roberta Tarasconi e famiglieL'Assistenza Pubblica «Croce Azzurra» partecipa con sentimenti di profondo cordoglio al dolore di Stefano, Nello, Giuseppe e famigliari per la scomparsa del caroporgendo sentite condoglianze.4 agosto 2017Con un grande abbraccio profondamente commossi ci uniamo al dolore di Elisa e famiglia nel ricordo del caro papàStefi, Umbi, Mary, Giovanni, Sandra, Luca, Mario, Claudia, Pierangelo, Sabina, Alessandro, Simo, Giuseppe.4 agosto 2017Anni di stima, rispetto e amicizia.Un abbraccio a Marisa, Elisa, Antonio, Stefano, Elena per la perdita del caroGiorgio, Edda, Gianluca, Anna, Davide, Donatella, Andrea, Raffaella.4 agosto 2017Luigi Sarti e famiglia sono vicini ai familiari per la perdita del caro4 agosto 2017Le famiglie Roberto Cavatorta, Liliana Beatrizzotti partecipano al lutto dei famiilari per la scomparsa di4 agosto 2017Stefano siamo vicini a te e famiglia per la perdita del tuo caro papàGli amici di sempre.4 agosto 2017Tiziana e Umberto, Maurizio e Federica con Martina, Lorenzo e Francesca con Tommaso e Annica sono vicini a Marisa, Elisa, Stefano e familiari in questo doloroso momento per la perdita del caro4 agosto 2017La famiglia Agliari partecipa commossa al dolore dei familiari per la perdita dell'amico4 agosto 2017Cristina, Eliana e Susanna sono vicine ad Elisa e famiglia per la scomparsa del papà4-8-2017Rita e Parminder partecipano commosse al dolore di Elisa, Marisa e Stefano per la perdita del caro signor4 agosto 2017Le famiglie Pugolotti Bonfiglio e Andrea si stringono con affetto ai familiari del caroin questo triste momento.4-8-2017Cristina, Annalisa e Matteo si uniscono al dolore di Elisa e famigliari per la scomparsa del caro4 agosto 2017Soci, dipendenti e collaboratori dello Studio Gerboni sono vicini con affetto a Elisa e Antonio per la perdita del caro4 agosto 2017