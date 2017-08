Gian Battista Banchini

Improvvisamente ci ha lasciati(Medico Chirurgo)Con dolore ne danno il triste annuncio la moglie Paola, i figli Enrico, Francesca e Filippo con Alessandra e gli adorati nipoti Martina e Federico.I funerali avranno luogo sabato 5 agosto alle ore 9.30 presso la chiesa di San Lazzaro.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa.La camera ardente è da oggi allestita presso la sala del commiato di Viale Villetta 16/a.Un sentito ringraziamento al dottor Elgorni Basevi Paolo, alla Dottoressa Ugolotti Diletta, al dottor Manenti Lucio e a tutta la equipe medica e infermieristica del Centro Dialisi dell'Ospedale Maggiore per le cure prestate.4 agosto 2017Ï Gherardi Anna e famigliaÏ Gruppo Alpini ParmaÏ Annamaria e Aldo VolpiÏ Silvana CanepariÏ Maria Cristina Agostini CanaliÏ Righi Celestina e Angela FranzoniÏ Ivano e Ilaria ContesiniÏ Nina AgostiniÏ Sezione Ana ParmaÏ Luisella e Pier Luigi BonatiÏ Paola e Gianni BonatiClaudia con Vincenzo, Ennio con Saura, Alberto con Maurizia e Mario con immenso dolore piangono la morte del fratello4 agosto 2017I nipoti Giuseppe con Elena, Diego con Elena, Silvia, Antonio con Silvia piangono l'adorato4 agosto 2017Profondamente addolorati per la scomparsa del caro zioSalvatore, Valentina, Vittorio e Luca.4 agosto 2017I cugini Aldo, Paola, Enrica, Michele e Carlo Ferrari con le rispettive famiglie, e Sergio, Lucia e Silvia Camellini partecipano commossi al dolore dei famigliari per la scomparsa del caro4 agosto 2017Con profonda tristezza Genesio, Mariangela, Massimo, Francesco con le rispettive famiglie partecipano al grande dolore di Paola e figli per la scomparsa del caro cuginoDott.4 agosto 2017Paolo e Enrica, Giacomo e Cosetta, Stefano e Cristina, Franco e Cinzia, con le rispettive famiglie, partecipano al dolore di Paola ,Filippo, Enrico e Francesca per la perdita del caro4 agosto 2017La Congregazione Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, Massimo Damini, Erika Bucher, Andrea Tumino, unitamente a tutta l'équipe del Centro Cure Palliative, esprimono la loro vicinanza alla famiglia Banchini per la perdita del carodi cui ricordano le grandi doti umane e professionali espresse durante gli anni di preziosa collaborazione.4 agosto 2017Nel ricordare l'infinita umanità e professionalità del collega e amico, i medici del Gruppo Galeno: Giuseppe Dott. Orlandini, Stefano Dott. Cagnolati, Carlo Dott. Ravanetti, Nicoletta Dott.ssa Carra, Paolo Dott. Conti, Giorgio Dott. Fiorini, Paolo Dott. Tarasconi, Paolo Dott. Elgorni Basevi, Silvio Dott. Guerra, Oreste Dott. Torelli e Dott.ssa Irma Mazzola unitamente alle collaboratrici di Studio: Salvarani Anna, Schiaretti Marina, Torelli Caterina e Salvarani Rita sono vicini alla famiglia del caro4 agosto 2017I cugini Zaira e Guido Dalla Rosa Prati unitamente ai figli sono vicini affettuosamente alla famiglia Banchini per la scomparsa di4 agosto 2017Giancarlo, Livia e Giovanni partecipano con affetto al dolore di Paola, Enrico, Filippo e Francesca, di Alberto, Ennio, Mario e Claudia per la perdita del carissimo4 agosto 2017Gigi e Antonella Delmonte sono vicini all'amico Alberto e alla famiglia per la perdita del caroDottor4 agosto 2017Siamo affettuosamente vicini alla famiglia Banchini nel dolore per la perdita del caro amicoLuigi Caterina, Faustina e Renzo Ferrari, Silvana e Giuliano Ferrari, Pier Luigi Ferrari, Mariangela e Paolo Grossi, Miranda Maestri, Giovanna e Rodolfo Taverna, Giovanni Veneri, Ilaria e Alessandro Viglioli.4 agosto 2017Dott.Caro amico garbato e pronto all'aiuto, sia lieve il tuo viaggio.Un abbraccio infinito.Mina, Paolo e Maria Cristina.4 agosto 2017Fabio e Lella, Giovanni e Titti, Gigi e Alda, Camillo e Laura con le loro famiglie ricordano i momenti felici passati insieme, si stringono in un abbraccio fraterno a Paola e figli e piangono la scomparsa dell'amico di una vitaDott.4 agosto 2017Filippo, Angela e Francesca Satolli si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa delDottoremedico meraviglioso e amico indimenticabile.4 agosto 2017Simona e Paolo Franzoni, Mara e Lina Marchiani partecipano con sentita commozione al dolore di Paola, Alberto, Claudia, Ennio, Mario e rispettive famiglie per la scomparsa del carissimo4 agosto 2017L'associazione di volontariato Amici Piccole Figlie è vicina alla famiglia Banchini per la scomparsa del socioDottor4 agosto 2017Per la scomparsa deldott.Quinto, Dafne e Fabio Massimo Cantarelli porgono sincere condoglianze ai figli con un forte abbraccio a Francesca e a Paola.4 agosto 2017Francesco, Maria Luisa, Francesco, Cristina, Enrico, Alberto e Leone sono vicini a Filippo e famiglia per la perdita del padre4 agosto 2017Isabella Bertani con Caterina, Pietro e Laura piange l'amico carissimoDott.e con affetto abbraccia la famiglia.4 agosto 2017<+T>Giorgio, Franca e Stella Ricchini sono vicini a Paola, figli e familiari tutti per l'improvvisa scomparsa del caro4 agosto 2017<+T>Nel ricordo del legame di profonda stima e di grande affetto che da sempre ha unito il carissimoa tutta la famiglia Falzoi, Gianco, Maurizio e Francesca Falzoi con Angela, Paola e Ruggero partecipano al dolore di Paola e familiari tutti.4 agosto 2017<+T>Cristina, Marco, Isabella partecipano al lutto di tutta la famiglia Banchini per la scomparsa del caro amico4 agosto 2017<+T>Giorgio, Anna Maria, Isotta e Ilaria Mori sono vicini a Paola e famiglia per la perdita del carissimo4 agosto 2017Ï Albina Mori<+T>Davide e Carmen, Francesco e Valentina, Paolo e Raffaella sono uniti nel dolore dell'amico Filippo per la perdita del caro papà<+T1>Gian Battista<+T2>Parma, <+DL>4 agosto 2017<+T>Le «amiche del mercoledì» partecipano commosse al profondo dolore di Paola e figli per la perdita di<+T1>Gian Battista Banchini<+T2>Parma, <+DL>4 agosto 2017<+T>Isabella, Agnese e Giuseppe, Amalia ed Eugenio, Paola e Carlo con le rispettive famiglie piangono l'amico<+T1>Giannie sono vicini a Paola e figli.<+T2>Calestano, <+DL>4 agosto 2017<+T>Antonio e Pupa Pavarani piangono ilCapitano degli Alpini<+T1>Gianni Banchiniandato avanti.<+T2>Lemignano, <+DL>4 agosto 2017<+T>Dina, Luisella e Federico, Maria e Alberto sono vicini con tanto affetto al dolore dei fratelli per la perdita del caro<+T1>Giannino<+T2>Parma, <+DL>4 agosto 2017<+T>Alessandra e Ramona sono vicine a Francesca per la perdita del padreDott.<+T1>Gianni Banchini<+T2>Parma, <+DL>4 agosto 2017<+T>Laura Risito e la famiglia si stringono con affetto alla famiglia per la perdita del caro<+T1>Giovanni Battista<+T2>Vigheffio, <+DL>4 agosto 2017