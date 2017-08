CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Cesarina Borlenghi in Mariani



di anni 93



Ne danno il triste annuncio il marito Luigi, i figli Maria Cristina con Lorenzo, Mario Saverio con Cristina e i nipoti Ottavia, Luigi e Cesare.



Le esequie avranno luogo domani, sabato 5 agosto alle ore 9.30 nella chiesa di San Giovanni Battista in Tiedoli di Borgotaro.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa dei Missionari Saveriani in Viale San Martino, 8 a Parma. Parma, 4 agosto 2017



Nando Rosselli e la moglie Maria Josè partecipano sentitamente al dolore di Gigi e figli per la scomparsa della carissima Cesarina Parma, 4 agosto 2017



Il Condominio Dei Pini partecipa sentitamente al dolore del Rag. Luigi e della famiglia tutta per la perdita della signora Cesarina Parma, 4 agosto 2017



Paolo, June e Vivienne si stringono con un affettuoso abbraccio a Luigi, Cristina e Mario per la perdita dell'amata Cesarina Colorno, 4 agosto 2017



Anna Maria e Mario partecipano commossi al dolore del Dr. Mario Saverio Mariani e familiari tutti per la scomparsa della cara Cesarina Colorno, 4 agosto 2017