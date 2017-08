Guido Ghelfi

È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi caridi anni 78Ne danno il triste annuncio i figli Monica con Alessandro e Michele con Roberta, gli adorati nipoti Marco, Sara, Martina e Carolina, i fratelli Luigi e Pietro con Oriana e Claudio e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 7 agosto alle ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Sacro Cuore indi al cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.5 agosto 2017Aldo, Gabriella, Francesco, Valentina Branchi insieme ai collaboratori della B.Meccanica sono vicini a Michele e Monica per la perdita del caro5 agosto 2017CiaoLorenza e Paolo, Paolo e Sara.5 agosto 2017I componenti della Pro Loco di Ravadese partecipano al lutto di Michele e famiglia per la scomparsa del padre5 agosto 2017Michela e Roberto, Roberta e Pietro sono vicini a Monica per la scomparsa del papà5-8-2017Gli amici del Fly Fishermen Club sono vicini alla famiglia per la perdita dell'amico5 agosto 2017Per un viaggiatore come te questa è solo un'altra partenza, buon viaggioPaolo e Francesca.5 agosto 2017Le mie più sincere condoglianze a Monica e famiglia, nel ricordo del caro papà signorRoberta Schiaretti.5 agosto 2017