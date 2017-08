Luciano Adorni

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio la moglie Nilde, le figlie Rosanna e Stefania, i generi Nicholas e Gavino.I funerali avranno luogo lunedì 7 c.m. alle ore 9 partendo dalla sala del commiato ditta Bola di Felino, per la chiesa parrocchiale, indi al crematorio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso il Circolino degli Anziani in via Caumont Caimi.Un grazie di cuore a tutto il personale e al Direttore Sanitario del Centro Cure Progressive di Langhirano.5 agosto 2017Ï Ornella CavagniÏ Pietro VolpiÏ Carlo e AdeleÏ Flavio Pinelli e famigliaRimangono tanti ricordi e tante storie da raccontare, ciaoI vecchi amici del bar non dimenticano.Francesco, Pietro e Gian Maria, Roberto Benecchi, Sergio Musini, Giorgio Vitali, Guido Bottioni, Federico Miodini, Stefano Cantarelli, Roberto Reverberi, Millo, Rossi Claudio, Enrico Schiaretti, Gino Scaccaglia, Paolo e Andrea Ugolotti, Artemio, Guido Pelosi, Enrico Fanfoni, Claudio Adorni, Franco Dallagiacoma, Lillo.5 agosto 2017Antonella, Fausto, Sofia e tutti gli amici del Fox si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del caro5 agosto 2017