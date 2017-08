Anna Maria Cerasti

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio il marito Umberto e il cugino Antonio con Vilma.I funerali avranno luogo domani alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di Santa Croce indi per il cimitero della Villetta S. Pellegrino.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico del 3° piano della Clinica Ortopedica dell'Ospedale Maggiore e dell'Ospedale di Langhirano e al medico curante Dott.ssa Nicoletta Carra.6 agosto 2017Ï Claudio, Maurizio, Andrea e famiglieÏ Vilma, Giuliana e Antonio RavanettiÏ Angela Barbazza e famigliaAddolorati, la sorella Franca, il fratello Angelo con Deanna, i nipoti Stefania, Daniela, Cecilia, Angela e Sergio con le rispettive famiglie ricordano con immenso affetto la cara6 agosto 2017Adriana, Massimo, Cinzia e Alberto e rispettive famiglie partecipano al grande dolore di Umberto per la scomparsa della cara6 agosto 2017Profondamente commossi Giulio con Marilena e Ghito con Francesca partecipano al dolore dei famigliari tutti per la scomparsa della cara6 agosto 2017Adriano, Marisa con i figli Marco e Silvia con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Umberto per la perdita della cara6 agosto 2017Romano e Giovanna, Marta, Caterina con Marco, Alessandra con Paolo, e le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Umberto per la perdita di6 agosto 2017