Arduino Sartori

È mancatodi anni 78Ne danno il triste annuncio la moglie Laura, la figlia Elisabetta, il fratello Augusto con Adua, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 8 alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Sorbolo (ore 9.30 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Il S.Rosario verrà recitato lunedì 7 alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al personale medico e para-medico del Reparto Pneumologia dell'Ospedale Maggiore di Parma, a tutto lo staff della Casa degli Anziani di Sorbolo, alla dottoressa Anna Ballarini, alla dottoressa Cenci ed al dottor Monaco per le affettuose cure e la disponibilità dimostrata.Non fiori ma offerte all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.6 agosto 2017Ï Ester Pesci e figliPaolo, Sandra e tutti i collaboratori della gioielleria Valenti abbracciano con affetto Elisabetta e famiglia nel triste momento della scomparsa del papà6 agosto 2017Il Consiglio Direttivo ed i donatori tutti dell'Avis di Sorbolo, esprimono sentimenti di solidale partecipazione al grave lutto dei famigliari per la scomparsa del donatore emeritoMedaglia D'Oro della Sezione.6 agosto 2017Le amiche Alle, Bea, Betta, Bisa, Giulietta, Monica e Paola si stringono a Betta ed alla mamma per la scomparsa del papà signor6 agosto 2017Lina, Pieraldo, Cristiano e famiglie abbracciano con affetto Laura ed Elisabetta per la perdita del caro6 agosto 2017