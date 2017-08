Giuseppina Caiti

Ha terminato il cammino terreno l'anima buona didi anni 92Ne danno il triste annuncio i figli Giovanna e Paolo con Michela, la nuora, il genero, gli adorati nipoti Katia con Angelo e Ada, Erika con Martina, Francesca con Kim, Lorenzo, Simone e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 7 agosto, alle ore 15.10 partendo dalla Casa di Riposo di Pontenovo per la chiesa parrocchiale di Traversetolo, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.7 agosto 2017Ï Gianni, Elena, Lorenzo, AriannaÏ Fam. Giovanni RossiÏ Filippo e Giuliano PelacciÏ Sartori, Barbarini e famiglieCarissimati siamo infinitamente grati per il grande amore donatoci e gli insegnamenti trasmessi.Ti vorremo bene per sempre.I tuoi nipoti Simone, Lorenzo, Francesca, Erica, Katia e pronipoti Ada, Kim e Martina.7 agosto 2017Le famiglie Mercati, Pietro, Alfonso, Elia, Giuliano, Imelde, Marina sono vicine a Giovanna per la perdita della cara mamma7 agosto 2017