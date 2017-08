Silvio Bini

Circondato dall'affetto della famiglia, ha raggiunto la sua Lucianadi anni 91Lo annunciano con immenso dolore i figli Maria Grazia con Paolo, Alberto con Gina e Daniela con Luigi, i nipoti Marzia, Luca, Elisa, Laura, Marco e Michele, i pronipoti, la cognata ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 8 c.m. alle ore 9.30 partendo dall'abitazione di Strada Stagno per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero di Roccabianca.Il S. Rosario verrà recitato nella chiesa di Stagno questa sera alle 21.00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. F. Strinati, alle infermiere domiciliari di San Secondo P.se.Un grazie di cuore per la disponibilità e le attenzioni alle signore Milla, Lucia e Suade.7 agosto 2017Ï Fam. Alba e Giorgio QuarantelliÏ Fabrizio RossiÏ Famiglie Cattani, Capelli e PezzarossaÏ Giovanna, Susanna e famigliePaola, Enzo, Patrizia, Fabio sono vicini a Grazia, Alberto e Daniela per la perdita del carissimo7 agosto 2017Miro, Gigi e famiglie, nel ricordo dei giorni felici, piangono l'amico fraternoe si stringono in un affettuoso abbraccio a Daniela, Grazia e Alberto.7-8-2017Carlo e Francesca, Roberta e Giovanni, Michele e Federica con le rispettive famiglie partecipano con affetto al dolore di Daniela per la perdita del caro papà7 agosto 2017Luigina Scaltriti e figli abbracciano commossi Grazia, Alberto e Daniela per la scomparsa dell'adorato papànel ricordo di una lunga e bellissima amicizia.7 agosto 2017