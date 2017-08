Anna Marchesi

Ci ha lasciati la cara mammaCon immenso dolore lo annunciano i figli Dalmazio con Carla e Nicoletta con Roberto, i nipoti Emanuela, Michele e Lorenzo, i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 8 agosto alle ore 10,30 partendo dall'abitazione Via Folli, 8 (in auto) per la chiesa parrocchiale di Ozzano Taro, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,45 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Giovanni Barazzoni e alla signora Efrosinia per la loro disponibilità.7 agosto 2017Ï Claudio, Barbara, Federico MinariCiao nonnati ringraziamo per tutto quello che hai fatto per noi.Resterai sempre nei nostri cuori.Michele, Lorenzo, Emanuela.7 agosto 2017Franco con Rosanna e Lino, Annalisa, Francesca, Marta e rispettive famiglie si uniscono al dolore di Nicoletta, Dalmazio e familiari per la perdita della cara mamma7 agosto 2017Irene e Agostino, Monia e Nicola sono vicini a Nicoletta e famiglia per la perdita della cara mamma7 agosto 2017