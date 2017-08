Enzo Ronchini

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Francesca, i figli Barbara con Andrea e Lorenzo, Federico con Barbara e i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 9 agosto alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di San Prospero.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico della Nefrologia dell'Ospedale di Parma e a militi dell'Assistenza Pubblica.Non fiori ma offerte all''Assistenza Pubblica di Parma.8-8-2017Ï Alberta, Marzio, Federica, DavideÏ Poli Davide, Elisa, Giulia e GretaÏ Liliana e Giovanni StellaÏ Giancarlo Violi e fam.Ï Zelindo CorradiÏ Maurizio e Simone Zanichelli e famigliaÏ Famiglia Carla MontaliÏ Famiglia Romano BrandoliniÏ Fam. Melli RomanoÏ Fam. Fermi AdrianaÏ Fam. Casali VittorinaÏ Fam. Salati ErminioÏ Fam. Cavatorta FrancaÏ Fam. Reggiani ErmesÏ Fam. Caggiati OttavioÏ Fam. Azzi ElviraÏ Fam. Baroncini SestoÏ Laura MantovaniÏ Fam. Bazzani BrunoLa cognata Paola, Gianluca con Maria Luigia ed Annita, Katia con Emanuele, si stringono a Francesca, Barbara e Federico per la perdita dell'amato8-8-2017Gli zii Rino, Lella e Carlo e famiglie si stringono a Francesca, Barbara, Federico con un caloroso abbraccio per la perdita del caroCiao Enzo, rimarrai sempre nei nostri cuori.8 giugno 2017I soci e il Consiglio del Circolo Fulgo Rondine sono vicini ai famigliari per la perdita del proprio Presidentene ricordano le doti di capacità e rettitudine che lo hanno sempre distinto anche nei momenti di maggiore difficoltà nella gestione del circolo.8 agosto 2017Valdo Piazza e famiglia Damini si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro8 agosto 2017Ricordando con affetto l'amicopartecipiamo a dolore della famiglia.Sergio Cervi con Nadia, Gino e Massimiliano.8 agosto 2017