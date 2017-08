Giovanni Ferrari

Improvvisamente ci ha lasciatoNe danno il triste la moglie Rina, i cari Lesya e Taras, zia, cugini e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 9 agosto alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato in via Carrega, 12/A per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero locale.La camera ardente effettuerà i seguenti orari: oggi 8.30/12.30 e 14.30/18.00, mercoledì dalle 8.30.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Fabrizio Peri.8 agosto 2017Ï Gigi, Gianna SchianchiÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteCiaoil suono dei tuoi violini ti accompagni per sempre.Con tanto affetto...Zia Lidia con Nadia, Bruno, Enrico ed Alice.8 agosto 2017Silvia e Lorenzo abbracciano Rina nel ricordo del caro8 agosto 2017Gli amici Pietro ed Elvira, Enrico e Mirella, Bruno e Luciana, Lidia, Aristo e Paola sono vicini a Rina e partecipano al suo dolore per l'improvvisa scomparsa del carogrande artigiano del legno e liutaio raffinato.8 agosto 2017Ciaoun abbraccio a Rina.Lucio, Renata e Matteo De «Il Gastronomo».8 agosto 2017