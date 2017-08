Giovanni Pellegrini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 78Ne danno il triste annuncio il fratello Giuseppe, le sorelle Domenica, Ines e Maria Teresa, la cognata, i cognati, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 10 agosto partendo alle ore 9.15 dall'Ospedale di Borgo Val di Taro, per la chiesa parrocchiale di Rocca Vecchia di Varsi ove alle ore 10.30 si terrà la cerimonia funebre, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 nella medesima chiesa.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare ai medici Dottor Umberto Montecorboli, Dottor Giovanni Martino, alla Dottoressa Marcella Saccò, all'Hospice «Valle del Sole» per le amorevoli cure prestate ed all'Assistenza Pubblica di Varsi.Un grazie di cuore a Pietro Davighi e Ninetto Bertorelli per la presenza e l'affetto dimostrato.9-8-2017Ï Viluppi Ida e figliÏ Circolo ViluppiÏ Famiglia Giovanni PaganuzziÏ Famiglia Renato OppimittiÏ Famiglia Lodovico SperoniÏ Fam. Fecci ParentiÏ Fam. Giordani LodovicoÏ Massimo, Nadia, MassimilianoÏ Busani Andrea e fam.Ï Fam. Pellegrini Nando e figliÏ Giorgio, FilomenaÏ Marzolini MariaÏ Fam. Bagatti ArmandoÏ Rosanna, Romano Romolo e famigliaÏ Famiglia Fiorellini AdrianoÏ Squadra cacciatori «La Tagliata»Ï Sarah Viky e SydneyPer la scomparsa del signorpartecipiamo commossi al dolore dei familiari.Paolo Moglia e tutto lo staff della ditta VAL.FE.R. Srl.Riposa in pace amico Gianult.9-8-2017Ciaomancherai tanto a tutti noi, ma resterai sempre vivo nei nostri ricordi.Gianluigi, Mariapia, Sandra, Stefano, Cristian e Camilla.9 agosto 2017Noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerele sue qualità, la sua forza, proprio per il rispetto che gli dobbiamo cercheremo di farne un modello del suo ricordo.Uniti al dolore dei famigliari; la Squadra di Caccia Monte Dosso.9-8-2017Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale continuerà ad essere tra noi.Il tuo ricordo a rallegrare le nostre giornate.Sei stato e resterai l'amico di una vita.CiaoGianoletto.Riccardo.9 agosto 2017Le famiglie Zanelli, Sanviti, Corti e Davoli partecipano commossi al lutto dei famigliari per la scomparsa del caro9-8-2017Ciaoamico di una vita.Che il tuo cammino ti sia lieve.Pietro e Maria Teresa.9 agosto 2017Luigi, Daniela, Guido, Maria, Graziano, Maria Grazia, Aleardo, Domiziana piangono il caro amico9 agosto 2017