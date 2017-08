Italina Negri

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano con dolore i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 10 luglio presso la cappella di Villa Sant'Ilario in via Bodrio, 14 ove alle ore 8,30 sarà celebrata la Santa Messa, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.9 agosto 2017