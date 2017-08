Norma Timanti

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 77Lo annunciano: la figlia Stefania con Francesco, Luca e Alice, il cognato Adriano con Mirella, la cognata Luisa con la figlia Patrizia ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì alle ore 10,30 nella parrocchiale di S. Antonio in Salsomaggiore, ove la cara Norma sarà fatta giungere dall'ospedale di Vaio per le esequie.Il S.Rosario sarà recitato questa sera mercoledì alle ore 20,30 nella chiesa di S.Antonio in Salsomaggiore.Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla liturgia del commiato.9-8-2017