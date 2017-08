Teresina Menon

È mancatadi anni 83Ne danno il triste annuncio i figli Fabio, Antonio con Emanuela, Monica con Andrea e Mattia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì, 10 agosto alle ore 9,45 partendo dalla sala del commiato in Langhirano per la chiesa di Lesignano, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.9-8-2017Ï Famiglie Greci Andrea e RobertoLuca e Barbara Ferraglia sono vicini a Monica e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma9 agosto 2017