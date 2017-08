Maria Ghirardi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio la figlia Angela con il marito, il nipote, la sorella Severina e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 10 agosto alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato in via Pezzani, 27 per la chiesa di Langhirano indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Carlo Missorini e alla signora Marolina.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.9 agosto 2017La sorella Severina con Marilena, Monia, Stefania e famiglie piangono insieme a Angela, Biagio e Stefano la perdita della loro cara9 agosto 2017Marzio e Marco Fontana partecipano al dolore di Angela, Biagio e Stefano per la perdita della loro cara9 agosto 2017