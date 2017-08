Bruno Zerbini

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio la moglie Anna e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 10 agosto alle ore10 partendo dall'abitazione in Strada San Donato, 25 per il cimitero di Marore.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso l'abitazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.9 agosto 2017Giuseppe con Romana, Mauro con Micaela e Gaia sono affettuosamente vicini ad Anna per la scomparsa del caro9 agosto 2017