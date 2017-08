Norina Ferrari

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il doloroso annuncio la figlia Mara con Pier Angelo, gli adoratissimi nipoti Giordano e Giada, la sorella Paola con Carlo, il fratello Giovanni con Ines, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 10 agosto alle ore 15.30 partendo dall'Ospedale di Borgotaro per la chiesa di Ghiare indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Giovanni Bracchi, alla zia Paola ed allo zio Carlo per essere sempre stati presenti.Si ringrazia inoltre il personale dell'Ospedale di Borgotaro.10-8-2017Carasei sempre stata il mio punto di riferimento, il mio sostegno e il mio rifugio.Mi mancherai... ma sarai col papà.Ti voglio tanto bene.Mara.10-8-2017Ci hai amati tanto, quello che siamo oggi lo dobbiamo anche a te.Ti vogliamo tanto bene e continuerai a vivere nei nostri cuori, per sempre.CiaoJordy e Giada.10-8-2017Ciaomi mancherai molto.Pier Angelo.10-8-2017Teresa e Luigi sono vicini a Mara, Pier Angelo, Giordano e Giada per la perdita della cara10 agosto 2017Ciao carati porteremo sempre nei nostri cuori.Tuo fratello Giovanni con Ines, tua sorella Paola con Carlo e i tuoi nipoti Gianluca, Valentina, Giovanna, Marco, Giovanna e Barbara.10 agosto 2017Siamo vicini a Mara e famiglia per la perdita della mammaFranca, Paolo, Davide e Martina.10 agosto 2017