CROCE



«Mai nessuna notte



è tanta lunga



da non permettere



al sole di sorgere.»



Ha concluso il suo cammino terreno Gianni Gonzi



Elda, Mirella, Francesco e Maria Chiara lo comunicano a quanti lo hanno conosciuto e ne hanno condiviso l'amicizia.



La benedizione funebre avrà luogo venerdì 11 agosto alle ore 10.00 presso la chiesa di San Benedetto. Parma, 10 agosto 2017



La tua forza vive in me, nonno Gianni



Chiara. Parma, 10 agosto 2017



Amici e colleghi della Scuola «Laura Sanvitale» partecipano con affetto al dolore di Mirella e famiglia per la scomparsa del papà Gianni Gonzi Parma, 10 agosto 2017



Giovanna e Andrea, Rita e Luca sono vicini a Mirella e famiglia per la scomparsa del caro Gianni Parma, 10 agosto 2017



Silvana e Cataldo con Mariagrazia, Massimo e Paola ricordano con affetto Gianni Gonzi



e sono vicini a Elda, Mirella, Maria Chiara e Franco in questo momento di grande dolore. Parma, 10 agosto 2017



Milena e Luciano Bersellini prendono parte al dolore di Elda e Mirella per la perdita del caro Gianni Langhirano, 10 agosto 2017



Bice, Paola, Claudia e Patrizia sono vicine all'amica Mirella e a mamma Elda in questo triste momento per la scomparsa di Gianni Parma, 10 agosto 2017