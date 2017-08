Renato Barbuti

È mancatodi anni 88L'annunciano la moglie Elisabetta, i figli Lorenzo con Rita, Emanuela con Giuseppe, Giorgio con Monica, Massimo con Ilaria, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 11 c.m. alle ore 9.30 con partenza dalla Camera Mortuaria dell'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di S. Leonardo indi al cimitero di Berceto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.10 agosto 2017Ï Franco CiatiÏ Giorgio e AlessandraÏ Graziano, Franca e FilippoÏ Famiglia ZampiccininiÏ Fam. Giuliano FochiÏ Luigi, Franco TonelliErminio con Rina, Silvana, Patrizia, Mauro e Marco , ricorda l'amato fratellouomo buono, esempio per l'impegno nel lavoro e per l'amore alla famiglia.Un caro abbraccio a Betta, Lorenzo, Emanuela, Giorgio, Massimo e famiglie.10 agosto 2017La cognata Marisa con Roberto e Paolo e famiglie partecipano al dolore di Elisabetta, Emanuela, Lorenzo, Massimo e Giorgio per la dolorosa perdita de caro10 agosto 2017Un forte abbraccio a Betta, Lorenzo, Emanuela, Giorgio e Massimo nel ricordo del caroAndrea, Cristina, Paola e famiglie, Ivonne Zanichelli e Roberto Franchini.10 agosto 2017Giuliano Mingori e famiglia partecipano al dolore dei famigliari e con forte commozione esprimono il cordoglio per il loro caro10 agosto 2017Carla, Renata, Roberta, Giusy e famiglie partecipano al dolore di Emanuela per la perdita del padre10-8-2017Ermes, Clelia, Stefania e Stefano abbracciano l'amica Emanuela e famiglia per la perdita del caro10 agosto 2017Le famiglie Gianni e Anna Maccanelli partecipano commosse al dolore di Lorenzo e familiari per la perdita del caro papà10-8-2017Carlo e Bruna Vender partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa dell'amico10 agosto 2017Ciaogli amici della squadra del Cinghiale Blu ti ricordano tutti con affetto.10 agosto 2017Nel dolore di questo giorno ci uniamo alla sofferenza di Elisabetta e figli con un profondo abbraccio ricordando con affetto il caroRenzo, Rossana e Marco, Matteo e Sara, Martina e Michele.10 agosto 2017La famiglia Pressanto e le maestranze Sia-Mpl si uniscono a Massimo ed Andrea nel ricordo del loro caro papà10 agosto 2017Tutto il personale del Centro dialisi di via Pintor è vicino ad Emanuela per la perdita del papà10 agosto 2017