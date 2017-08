Fernando Toscani

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 94Lo annunciano con dolore la moglie Bruna, la figlia Patrizia con Luigi e Diego, il figlio Claudio con Valì, Agata e Riccardo, i fratelli e la sorella con le rispettive famiglie ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 11 alle ore 9,30 partendo dall'abitazione in via Bassa Mai, 277 per la chiesa parrocchiale di Roncole Verdi, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera giovedì 10 alle ore 20,30 nella chiesa di Roncole Verdi.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.10 agosto 2017Ï Rita Verderi e famigliaTitolari e colleghi della ditta Furia Srl partecipano al dolore di Claudio e famiglia per la perdita del caro papà10 agosto 2017