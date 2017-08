Dino Gasparelli

Il tuo cuore ci ha tanto amati, il tuo animo da lassù ci aiuti ancora a restare sempre uniti nel tuo ricordo.È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio: la moglie Nera, la figlia Gabriella con Luigi; i nipoti: Sabrina con Samuele; Alice con Salvo; Gianluca; la pronipote Melissa, la sorella Filomena, il cognato Delmo, i parenti tutti.I funerali avranno luogo: domani, venerdì 11 agosto, partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Solferino 14 per la chiesa parrocchiale di Varano de' Melegari, ove alle ore 10,30 si svolgerà il rito funebre, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa di Varano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I familiari rivolgono un sentito ringraziamento al medico curante dott. Ferrentino e a tutto il Reparto «Pneumologia» dell'Ospedale Maggiore di Parma.Un grazie di cuore a Filomena e Delmo.10-8-2017