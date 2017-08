Paolo Chizzolini

È mancato all'affetto dei suoi cariDott. Ing.di anni 83L'onestà è stato il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo affetto.A funerali avvenuti ne danno il triste annuncio la moglie Maria Antonia, i figli Maria Luisa con Sergio, Carlo con Andrea, Giorgio con Gemma e i nipoti Isabella, Daniele e Leonardo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.11 agosto 2017Annalisa con Letizia e Giorgio si stringono alla famiglia per la perdita del signor11 agosto 2017Enrico e Liliana con i figli Chiara ed Alessio sono vicini a Maria Antonia ed ai figli e nipoti del carogià alto dirigente Enel e docente universitario di chiara fama.11 agosto 2017Fabrizio Doglio con Donatella si stringe in un abbraccio profondo al dolore immenso dell'amatissima moglie e degli adorati figli Carlo, Giorgio e Maria Luisa per la perdita del carissimo11 agosto 2017Massimo e Marta Pauri partecipano con affetto al dolore di Enrico e di tutta la famiglia Chizzolini per la scomparsa del caro amicoIng.11 agosto 2017