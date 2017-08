Maria Teresa Tondelli

Improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Bruno, i figli Cecilia, Filippo con Serena e Grace.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 11.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa dello Spirito Santo in via Picedi Benettini, 14.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.11 agosto 2017Ï Andrea, Francesco, Alessandra e Stefano SandeiÏ Simona, Luigi e Pietro SandeiÏ Famiglia Corrado CottiÏ Famiglia Magnani PierinoÏ Famiglia Di NoceraÏ Angelo CantarelliÏ Daniela e EttoreÏ Carlo Caffarelli e famigliaCiao ziagrazie per tutto quello che hai fatto per me.Giorgia.11 agosto 2017Ricordiamo la tua professionalità, la tua gentilezza e il garbo con cui ci hai sempre accompagnato nelle difficoltà; il tuo sorriso sarà il dono prezioso che custodiremo con affetto.Ci stringiamo con sgomento a Bruno, Filippo e Cecilia per la perdita diLeonardo, Laura, Maria Denis e Alberto Figna.11 agosto 2017Il Segretario, il Consiglio Direttivo e tutti i Medici Pediatri iscritti alla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) di Parma partecipano vivamente al dolore della famiglia per la improvvisa e tragica scomparsa della stimata collegaDott.ssae ne ricordano l'alta professionalità e umanità.11 agosto 2017GrazieDottoressaper gli anni trascorsi insieme, lavorando fianco a fianco, ne faremo tesoro.Stretti a lei in un abbraccio le sue ragazze dell'Astanteria Pediatrica : Mirella, Ivana, Rita A., Fiorenza, Sabrina, Luisa, Sonia, Nadia, Daria, Silvia, Federica, Erica, Giovanna, Ramona, Rita R., Cristina C., Amalia, Giusy, Naty, Dasy, Rossana, Rosaria, Assunta, Francesca G., Stefania, Paola, Cristina M., Lucia, Mariella, Antonella M., Antonella P., Julieta, Lidia.11 agosto 2017Le infermiere, il personale Socio Sanitario e Tecnico con la Coordinatrice del Day Hospital Dipartimentale Pediatrico profondamente addolorati partecipano al lutto per l'improvvisa scomparsa dellaDott.ssa11 agosto 2017ci mancherai per la tua grandissima passione, umanità e professionalità.Da tutto il personale medico, infermieristico, OSS e specializzandi della UO Pediatria Generale e d'Urgenza.11 agosto 2017Il Direttore della Cardiologia Pediatrica, Prof. Aldo Agnetti, e tutto il personale medico ed infermieristico si stringono ai figli e alla famiglia della caraDottoressain questo momento di particolare dolore.11 agosto 2017Gian Carlo Izzi, Giorgio Benaglia, Giorgio Montanarini, Laura Zavota, Icilio Dodi, Alessandro De Fanti, Maria Antonietta Bandello, Maria Street, Bertrand Tchana, Umberto Squarcia, Sergio Bernasconi, Maurizio Vanelli, Raffaele Virdis, Giovanni Cavagni, Aldo Agnetti con Maria Pia, Cecilia Volta, Lucia Ghizzoni, Nicola Carano, Anita Ammenti, Carlo Caffarelli, Roberta Allodi, Cesare Terzi, Emanuela Sani, Carlo Capone, Giovanni Chiari, Valentina Allegri, Enzo Romanini, Brunella Iovane, Maddalena Petraroli, Sara Dall'Aglio, Elisa Favaro, Giulia Barbato sono vicini ai figli e alla famiglia della carain questo momento particolarmente doloroso.11 agosto 2017La Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma esprime profondo cordoglio e partecipa al lutto che ha colpito la famiglia per la scomparsa dellaDott.ssa11 agosto 2017L'Equipe di Giocamico si stringe, in questo triste momento, attorno alla famiglia della caraDott.ssaprofessionista sempre attenta e sensibile alle attività del Progetto in Ospedale.11 agosto 2017Caracollega e amica per tanti anni, riposa in pace.Patrizia Bertolini.11 agosto 2017Il Personale Infermieristico con la Coordinatrice degli Ambulatori Pediatrici e la Segretaria della Clinica Pediatrica, si stringono affettuosamente alla famiglia della caraDottoressaper la grave e prematura scomparsa.11 agosto 2017I medici e tutto il personale della Oncoematologia di Parma addolorati per l'improvvisa scomparsa ricordano laDottoressacon affetto e profonda stima.11 agosto 2017Gian Luigi de' Angelis e tutti i Colleghi della Clinica Pediatrica e le Colleghe della Gastroenterologia ed Endoscopia si stringono con affetto alla famiglia per la scomparsa dellaDottoressaapprezzato Medico Pediatra dell'Ospedale dei Bambini di Parma, a cui con passione ha dedicato la sua intera vita professionale.11 agosto 2017Il Presidente, l'amministratore delegato e tutta BT Enia sono vicini a Bruno e famiglia in questo momento di profondissimo dolore per la scomparsa della signora11 agosto 2017Il Consiglio Direttivo, i volontari e gli operatori dell'Associazione NOI PER LORO, profondamente commossi, si stringono ai familiari in questo momento doloroso per la perdita dellaDott.ssaricordando l'importante percorso fatto insieme, a fianco dei bambini ammalati.11 agosto 2017Giovanna Pisi e tutto il personale del Centro Fibrosi Cistica di Parma partecipano al dolore dei familiari per l'improvvisa scomparsa della collegaDottoressa11 agosto 2017I pediatri del Distretto di Fidenza sono vicini alla famiglia in questo triste momento per la perdita dellaDott.ssa11 agosto 2017Siamo affettuosamente vicini al caro amico Filippo e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita della amata mammaFabio, Giovanni e Mirco.11 agosto 2017Roberto, Chiara insieme a tutti i collaboratori di Sipcom Srl sono vicini a Bruno e famiglia per la grave perdita di11 agosto 2017Andrea, Enrica, Margherita e Matilde Melegari partecipano commossi al dolore di Cecilia, Bruno e Filippo per la prematura scomparsa della cara11 agosto 2017<+T>Manuela, Mario, Matteo, e Luca sono vicini a Bruno, Filippo e Cecilia per la perdita della cara11 agosto 2017<+T>Gli specializzandi di Pediatria di Parma si uniscono al dolore della famiglia per la perdita dellaDottoressapersona leale e onesta, ottimo medico, esempio di dedizione e amore nella cura dei più piccoli.11 agosto 2017<+T>Carlo Capone ed Emanuela Sani ricordano con affetto la competenza, la gentilezza e la disponibilità della loro cara collega ed amicaDottoressa<+T1>Maria Teresa Tondelli11 agosto 2017<+T>Valeria e Nicola Azzoni sono vicini a Bruno e famiglia per la perdita della moglie<+T1>Maria Teresa<+T2>S. Michele Gatti, <+DL>11-8-2017<+T>I colleghi Brunella Iovane e Giovanni Chiari con il personale della Diabetologia Pediatrica sono vicini ai famigliari in questo momento di dolore per la perdita dellaDott.ssa<+T1>Maria Teresa Tondelli<+T2>Parma,<+DL>11 agosto 2017<+T>Ciao<+T1>Teresati porteremo sempre nei nostri cuori, insieme ai tuoi sorrisi e ai nostri momenti cari trascorsi insieme.<+T>Un abbraccio forte alla famiglia.<+T>Mauro, Deborah, Giulia e Martina.<+T2>Parma, <+DL>11 agosto 2017<+T>Ciao<+T1>Teresacon tanto affetto un abbraccio a Bruno, Cecilia, Filippo, Serena e Grace.<+T>Luisa, Christian, Maurizio e famiglia.<+T2>Parma, <+DL>11 agosto 2017<+T>Gli amici della Com.El sono vicini a Bruno, Filippo e Cecilia per la prematura scomparsa della loro cara<+T1>Maria Teresa<+T2>Parma, <+DL>11 agosto 2017