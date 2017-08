Mariella Trombi

È mancatadi anni 71Ne danno il triste annuncio il marito Enore, le figlie Angela con Andrea e Alex, Amedea con Vanessa, la sorella, cognati, cognata, nipoti, parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 17,30 partendo dall'abitazione per la chiesa di Barbiano indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia per le cure prestate il Reparto di Ematologia e Day Hospital a partire dal Prof. Aversa, collaboratori e tutto il personale infermieristico e non.Un grazie di cuore alla Dottoressa Crugnola e assistenti, al medico curante Dott.ssa Garieri Maria Antonietta.11 agosto 2017Ï Luciana e Gabriele TondelliÏ Rina, Luca, Stefano Vignali e famigliaÏ Leoni Roberto e famigliaÏ Fam. Michele GallinaÏ Ombretta LoriÏ Gabriella, Carla, Franco, Loredana Ablondi e famiglieÏ Isolina MagnaniZia Domenica, Gianfranco e Bruno si uniscono al dolore dei familiari per la perdita della cara11-8-2017Il Consiglio Direttivo e i soci del Circolo La Quercia si uniscono al dolore di Angela, Amedea, Andrea, Enore, Alex e parenti tutti per la perdita della cara11 agosto 2017Paolo Savani, Carletto Ferrari e i dipendenti della Salumi Boschi Fratelli Spa partecipano al lutto che ha colpito Angela, Andrea e famigliari per la scomparsa della madre signora11 agosto 2017Gianluca Coppi con Monica e figli si stringono con affetto ad Enore, Angela, Amedea e alla sorella Gianna in questo momento di dolore per la perdita di11 agosto 2017Ciao dolceRoberta e Marzia.11 agosto 2017Simone, Alessia e famiglia si stringono con grande affetto ad Enore, Angela, Amedea e famiglie per la perdita della cara11 agosto 2017Le famiglie Vignali Beraldo con Rina, Orietta, Eleonora e Baratta Giancarlo con Gianna e Nicola partecipano al dolore di Enore, Angela con Andrea ed Alex, Amedea con Vanessa per la dolorosa perdita della cara11 agosto 2017