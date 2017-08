CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Luisa Boraschi ved. Lippi



Ne danno il triste annuncio le sorelle Catterina, Alice, i fratelli Giuliano e Flavio, nipoti e parenti tutti.



I funerali avranno luogo domani sabato 12 agosto alle ore 9,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Palanzano, indi per il cimitero locale.



Questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico della casa di riposo Gulli per le amorevoli cure prestate. Parma, 11 agosto 2017



