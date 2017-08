Flavio Franzoni

Ha raggiunto la sua cara Clementinadi anni 92Lo annunciano con dolore la figlia Maria Grazia, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 12 agosto, partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma alle ore 10 per la chiesa di Felegara, indi al Tempio Crematorio.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Felegara.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla cara Andreina, al Dott. Ovidio Tronchini e all'Equipe Medica di Chirurgia Vascolare.11 agosto 2017Ï Fam. Eugenio RagionieriÏ Renzo, Rina CampariÏ Roberto, Franca BercelliÏ Fam. Lodovico SaccardiI nipoti Carmen, Betty, Sandro, Beppe, Annalisa con le rispettive famiglie ricordano lo zio11 agosto 2017Siamo vicini a Maria Grazia con la mente e con il cuore nel ricordo dell'amicoFamiglia Antonio Tanzi ed Eugenia.11 agosto 2017Almas, Maria e famiglia sono vicini a Maria Grazia nel dolore per la scomparsa del caro11 agosto 2017Don Enzo unitamente al Consiglio Pastorale ed al Circolo S.Agnese sono vicini nel dolore a Maria Grazia e famigliari per la perdita del caro11 agosto 2017