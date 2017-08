Amos Grenti

E' tornato alla Casa del PadreCroce pro Ecclesia et Pontefice per la sua attività umanitaria in Sierra LeoneLo annunciano con grande dolore la figlia Tiziana con Giorgio, Filippo e la sua famiglia, il genero Corrado con i figli Marco e Michele con le rispettive famiglie, la sorella Mirella, le cognate ed i nipoti.Il funerale si svolgerà sabato 12 agosto alle ore 10.30 presso la Chiesa vecchia di Solignano, con partenza alle ore 10.00 dalla Sala del Commiato di Fornovo, via Di Vittorio 17.Il Santo Rosario verrà recitato venerdì 11 agosto alle ore 20.45 presso il Santuario Guido Maria Conforti annesso alla Casa Madre dei Saveriani in Parma.11 agosto 2017Ï Tullio, Lucetta e Marco Tullio CarneriniÏ Adele, Clara e ViolaÏ Giorgio Bergonzi e famigliaÏ Valter Trucci e famigliaÏ Caritas Parrocchiale RubbianoÏ Mario Bussoni e fam.Ï Adria e FabrizioÏ Danilo SardellaLa tua bontà, la tua forza e tutto il bene che hai fatto saranno il nostro esempio.CiaoMichele, Gloria, Cami e Marti.11 agosto 2017I nipoti Umberto e Anna, Luisella e Renzo, Vittorio e Anna con i rispettivi figli si stringono a Tiziana e familiari tutti in questo triste momento nel ricordo affettuoso del caro zio11 agosto 2017Eugenio e Claudia con Giulia, Edoardo e Giacomo partecipano al dolore di Tiziana, Marco, Michele e famigliari per la perdita del caroe ne ricordano le straordinarie doti di umanità e solidarietà.11 agosto 2017È mancato, ma resterà per la città di Parma figura storica del volontariato ed esempio di ideali umanitarifondatore e presidente emerito della Associazione « Amici della Sierra Leone» Onlus.Soci, sostenitori e benefattori sono vicini nel lutto ai familiari e ricordano la sua vocazione di missionario laico e l''impegno umanitario profuso per oltre trent'anni a sollievo del popolo della Sierra Leone.11 agosto 2017Paolino Bergonzi, Flavio Pinelli e rispettive famiglie sono vicini a Tiziana e suoi cari per la scomparsa dell'amico carissimogrande benefattore del popolo della Sierra Leone.11 agosto 2017