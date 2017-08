Giuliana Merli

Improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 65Ne danno il doloroso annuncio il marito Lamberto, il figlio Isacco con Silvia, il fratello Stefano con il figlio Valentino.I funerali avranno luogo lunedì 14 agosto alle ore 9.15 partendo dalla Casa del Commiato in Via Zanardelli, 11 Parma per la chiesa di Pontetaro, indi al cimitero di Fidenza.Il Santo Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20.30 nella medesima chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.12 agosto 2017Ï Fam. Giuseppe e Patrizia CarraNando e Gianna Ziron si uniscono al dolore di Isacco e Lamberto per la perdita di mamma12 agosto 2017Da oggi so che Isacco ha un angelo tutto suo.GrazieSilvia.12 agosto 2017Si uniscono al dolore dell'amico Isacco e famiglia per la perdita della mammagli amici Enrico, Federica, Stefano, Maria, Luca, Cheryl, Pamela, Nicola, Jessica, Nicola, Andrea, Christian, Davide, Gianluca, Nicola, Gaia.12 agosto 2017Siamo vicini ad Isacco e famiglia per l'improvvisa scomparsa della mammaI tuoi compagni di cori e trasferte «Gruppo Mannaggia».12 agosto 2017Nella notte di S.Lorenzo si è accesa una nuova stella in cielo.Isacco ti siamo vicini per la perdita della tua cara mammaI tuoi amici di Berceto.12 agosto 2017Abbiamo condiviso tanti momenti della nostra vita, proseguiremo sentendoti sempre vicina, caraUn abbraccio a Lamberto, Isacco e Stefano.Erminia, Barbara, Andrea, Ione, Marisa, Roberta, Marisa.12 agosto 2017