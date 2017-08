Luisa Carcelli

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Con profondo dolore l'annunciano i nipoti Domenico con Carla, Walter con Giusi, la sorella Pina, gli adorati nipoti Erica, Emanuela, Elena, Stefano e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 12 c.m. alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Castellonchio, con partenza alle ore 15.45 dalla Casa Protetta di Berceto, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa Protetta di Berceto per le amorevoli cure prestate.12 agosto 2017Ï Franca, Renzo e famigliaCarati ricorderemo sempre per il tuo sorriso e la tua dolcezza.Tua sorella Giuseppina, tua cognata Vanda, i tuoi nipoti Mariolina, Sandro, Pietro, Dalia, Biagio, Franco, Mirella, Elisabetta, Pia, Paolo, Michela, Brigida, Pietro, Erica, Emilio, Rita e famiglia, Tullio, Laura e famiglia.12 agosto 2017Qualcuno ha avuto la fortuna di avere una zia come seconda mamma.CiaoTuo Mimmo.12 agosto 2017La leggerezza della farina, la dolcezza dello zucchero, la morbidezza del burro.Grazie per questi «ingredienti» della vita che ci hai sempre donato.CiaoErica, Emanuela, Elena.12 agosto 2017