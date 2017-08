Roberta Ghezzi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 53Profondamente addolorati lo annunciano la mamma Luisa, il marito Claudio, le figlie Virginia e Veronica col papà Antonio, il genero Alberto, i nipoti Sofia e Damiano , la sorella Giorgia con Leonardo e Lorenzo, i cognati, Fabio e Laura e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 14 agosto alle ore 10.00 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Felegara indi al Tempio della Cremazione di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Felegara.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale dell'Hospice «La Valle del Sole» di Borgotaro.13 agosto 20117Ï Condominio DorisÏ Maria Grazia Perazzo e famigliaÏ Famiglie CamporesiÏ Luisa, Andrea, Nadia, PaoloGli zii Claudio , RIta, Ermanna, Mario, Claudio e Loretta e i cugini si stringono ai familiari tutti per la perdita della cara13 agosto 2017Gli zii Antonio e Anna con Enrico, Ramona e rispettive famiglie, profondamente commossi si stringono a Giorgia e famiglia per la perdita della cara13 agosto 2017resterai sempre nei nostri cuori.Un abbraccio ai familiari tutti.Zia Alda con Gianluca, Isabella, Giorgio, Martina e Nicole.13 agosto 2017Bianca, Maura, Martina, Enrico sono vicini alla famiglia per la perdita della cara13 agosto 2017Ï Enrica, Massimo, RitaDipendenti del Piccadilly e Bar Verdi si stringono al dolore di Veronica e famiglia per la perdita della mamma13-8-2017sarai sempre nel nostro cuore.Famiglia Luciano Peracchi.13 agosto 2017Abbiamo condiviso tanti momenti della nostra vita, proseguiremo sentendoti sempre vicina caraUn abbraccio a Claudio e famiglia dagli amici Angelo e Patrizia.13 agosto 2017