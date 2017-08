Vincenzo Brignoli

Dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro lasciando un vuoto immenso, si è spentodi anni 72Profondamente addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Silvana, il figlio Andrea con Cinzia e l'adorato Leonardo, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani lunedì 14 agosto alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Traversetolo, indi, a piedi, al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato oggi domenica 13 agosto alle ore 18.45 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Franchi, al Dott. Tiseo, al Dott. Bacchini, agli infermieri del servizio domiciliare e alla Croce Azzurra di Traversetolo.13 agosto 2017Ï Giorgio, Gianna BolaÏ Elso Barani e famigliaÏ Renato e Paolo RonchiniÏ Alberto e Armando PadovaniÏ Gianni, Elena, Lorenzo, AriannaÏ Fam. Matteo VolpiÏ Fam. Giovanni RossiÏ Fam. Enzo SandriniÏ Famiglia Stefano CavatortaÏ Fam. Alberto ReverberiÏ Fam. Sergio MartiniÏ Fam. Egisto RoncheiÏ Fam. Luca SandriniÏ Famiglie Giancarlo e Riccardo GuarnieriÏ Fam. Giorgio ZiveriÏ Fam. Andrea PugolottiÏ Famiglie Martini- PellegriÏ Pierina, Flavio AstorriÏ Fam. Ezio MoraÏ Bice, Francesca, OresteÏ Fam. Umberto FantiniÏ Famiglia Guidetti MarioÏ Famiglia Martelli LanfrancoÏ Famiglia Vincenzo MagnaniÏ Ditta AthenaÏ Famiglie AgliariÏ Ermes Vescovi e fam.Ï Fam. Valerio, Stefano ZambrelliÏ Famiglia Roberto MontaliÏ Giuseppe, Francesco Trascinelli e famigliaÏ Famiglia Stefano VolpiÏ Famiglia Valter VolpiÏ Anna, Flavio Garzi e fam.Ï Famiglia Carla e Gabriele MazzocchiI cognati Roberto, Natale e Giuseppe con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Silvana e Andrea nella grave e prematura scomparsa del geometra13 agosto 2017I consuoceri Rita e Fabrizio si stringono ad Andrea, Silvana, Cinzia e Leonardo per la scomparsa del caro13 agosto 2017I cugini Sabrina, Davide, Barbara, Isabella e Federica con le rispettive famiglie si stringono con affetto ad Andrea, Cinzia, Leonardo e a zia Silvana per la perdita del caro13 agosto 2017Il Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Parma Geom. Roberta Lecordetti unitamente al Consiglio, a tutti gli iscritti e alla Segreteria, partecipa profondamente commossa e si unisce al dolore dell'iscritto Geom. Andrea Brignoli e della famiglia per la scomparsa del loro caroGeometra13 agosto 2017Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e tutto il personale di Villa Pigorini-Proferio Grossi, partecipano al lutto che ha colpito il consigliere Andrea Brignoli per la scomparsa del papà13 agosto 2017Per una persona specialeSentite condoglianze ai familiari.Famiglia Cesare e Elena Agresti.13 agosto 2017Bruno e Stefano Colla con le rispettive famiglie si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa dell'amicoGeom.13 agosto 2017sei entrato nei nostri cuori e ci rimarrai per sempre.Pietro, Bruna, Paolo, Consuelo, Matilde, Linda.13 agosto 2017il ricordo della tua esistenza resterà per sempre come guida ed esempio per tutti noi.Luisa, Valerio, Valeria.13 agosto 2017Cristina e Bruno Guerci sono vicini ad Andrea e famiglia per la perdita del padre13 agosto 2017Carlo, Francesco, Dario Bocchi e famiglie sono vicini ad Andrea e famigliari e ricordano il collega13 agosto 2017Adriano, Lorenza, Angelo Guarnieri e famiglie sono vicini a Silvana e Andrea per la perdita del caro13 agosto 2017Luigi con Desolina, Stefania con Filippo e Martina in questo momento di grande dolore sono vicini con affetto a Silvana, Andrea e famiglia nel ricordo del caro13 agosto 2017La famiglia Montali è vicina alla famiglia Brignoli per la perdita del carissimo13 agosto 2017Ciaoresterai sempre vivo nei nostri ricordi.Virginia, Luisa con Massimo ed Emil, Ferruccio con Simona e Nicolò.13 agosto 2017Nando, Claudia Tonello sono vicini ad Andrea e alla sua famiglia per la scomparsa del papà13 agosto 2017Amico mio, la vita è un alternarsi di gioie e dolori e la perdita del padrelascia in noi un vuoto incolmabile.Brigno ti sono vicino.Denis e famiglia.13 agosto 2017Giuseppina Guarnieri e figli partecipano al lutto della famiglia Brignoli per la scomparsa del caro13 agosto 2017Gli amici Asta, Pilo, Canta, Gianni, Guma, Spik, Tara, Teo, Zaba, Simo, Pugo, Ninio sono vicini ad Andrea e famiglia per la perdita del caro papà13 agosto 2017<+T>Norberto e Roberta profondamente commossi si uniscono al dolore di Andrea con un grande abbraccio ed esprimono le più sincere condoglianze alla famiglia per la scomparsa del loro caroGeom.13 agosto 2017