Nando Sterbini

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Lo annunciano la moglie Giulia, i figli Maria Paola con Gaia e Roberto, Alberto con Antonella, Margherita e Filippo, i nipoti, i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 10.30 partendo dall'abitazione di Varano de' Melegari in via Martiri della Libertà 4, per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato presso la stessa chiesa, questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I familiari rivolgono un sentito ringraziamento ad Alina per le amorevoli cure prestate.Un grazie di cuore a Tamara.13 agosto 2017Ï Famiglie BoniÏ Fam. Giorgio GruppiniÏ Fam. Gian Maria GruppiniÏ Ilaria, Vincenzo PetruzzellaÏ Fam. Bruno VincenziÏ Fam. Luigi FadaniÏ Andrea, Alessandra StrinaÏ Adele, Roberto, Leontina e MichelaÏ Rina Trauzzi e figlieÏ Offesi AdeliaÏ Nadia Dalla ChiesaÏ Mauro, Adele, Manuela, Valeria, Eleonora, Alessandro, Filippo e famiglieÏ Fam. Marco PadovaniÏ Fam. Corrado Dalla ChiesaÏ Roberto, Maura, Giacomo, Bianca MainiÏ Marcello, Stefania, Riccardo, Clara PinardiÏ Fam. Ugo FioriGiampaolo Dallara, con Angelica ed Andrea, è vicino ai famigliari in questo doloroso momento per la scomparsa del loro caro13-8-2017I titolari e le maestranze della « Dallara Costruzioni S.r.l. » sono vicini ad Alberto e familiari per la perdita del caro13 agosto 2017Alberto, Walter, Alina, Romina e Silvia sono vicini a Giulia, Paola, Alberto e familiari per la perdita del caroLo ricorderemo sempre con affetto.13 agosto 2017Giovanni, Alessandra, Gianluca e Francesco si uniscono al dolore di Giulia, Paola e Alberto per la perdita del caro13 agosto 2017Il carosi aggiunge ai miei ricordi più belli.Ogni volta la commozione nei suoi occhi per la gioia di ricevermi in casa sua.Con tutto il mio affetto abbraccio la cara Giulia, l'amica di sempre Paola, Alberto, e familiari tutti.Lory.13 agosto 2017Un abbraccio a Giulia, Maria Paola, Alberto e famigliari per la scomparsa del caroMaria Rosa, Ermanno, Norberto e Franco.13-8-2017Antonia, Silvio con Filippo, Paola, Dario e Ciro partecipano al lutto di tutta la famiglia Sterbini per la scomparsa del caro13 agosto 2017