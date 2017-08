Cesare Faraboli

È tornato alla casa del PadreNe danno l'annuncio la moglie Eugenia, i figli Flavio con Emanuela e l'adorato Filippo, Federica con Luciano, le sorelle Maria Rosa, Luisella e Silvana ed i parenti tutti.I funerali saranno celebrati lunedì 14 c.m. alle ore 16.00 nella chiesa di S. Maria partendo dall'abitazione in via S. Maria, 7 e nel locale camposanto saranno tumulate le sue spoglie.Il S. Rosario sarà recitato questa sera domenica alle ore 20.30 nella chiesa di S. Maria.I famigliari rivolgono un doveroso ringraziamento alla Dott. Patrizia Giaroli dell'Hospital Piccole Figlie di Parma nonchè alla Dott.ssa Alessandra Anna Manco del Reparto di Pneumologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.Per volontà di Cesare, non fiori ma eventuali offerte all'A.V.I.S. e/o C.R.I. di Soragna.13-8-2017Ï Antonio Pilotti e famigliaÏ Ester e Lino FrazziÏ Bruna e Franco FranziniÏ Angela e Sergio PasseraÏ Italina Frati e famigliaÏ Silvana e Virginio PuzziÏ Rainieri FrancoÏ Nelda e famigliaGian Carlo Faraboli e famigliaÏ Famiglia DossenaÏ Tato, Marzia e AlessandroÏ Gianni Tassi e figliÏ Antonio PilottiÏ Tino e Daniela MontanariÏ Mariateresa, Eugenio, Enrico, Elisabetta Dioni e famiglieÏ Gianni Tassi e figliÏ Antonio PilottiGli suoceri Enzo e Alda, i cognati Claudio e Luciana sono vicini a Federica e famiglia per la perdita del caro13 agosto 2017Ciaoti porteremo per sempre nei nostri cuori.Paolo con Stefania, Patrizia con Giovanni ed i piccoli Maria Carolina, Ludovica, Alberto, Pietro e Carlo.13 agosto 2017Graziedell'amore e dell'affetto che ci hai dato e di tutto quello che ci hai insegnato, il tuo ricordo rimarrà sempre nei nostri cuori.Gabriella, Gabriele e famiglie.13 agosto 2017Il Presidente e tutto il Consiglio Avis Soragna si stringe con affetto alla famiglia Faraboli per la perdita dell'amicoricordandone le doti umane.13 agosto 2017non è un addio, ma un arriverderci.Angela, Bruno e Lorenza.13 agosto 2017Enrico Dioni con Daniela, Pietro e Davide sono vicini alla famiglia Faraboli per la perdita del caro13 agosto 2017La famiglia Lambri è vicina ad Eugenia e figli in questo triste momento per la perdita del caro amicoe porge le più sentite condoglianze.13 agosto 2017Cecilia, Mirco e Patrizia Tiberti sono vicini a Eugenia, Flavio e Federica per la perdita del caro13 agosto 2017Il Circolo Alpini di Soragna esprime sentite condoglianze alla famiglia per la perdita dell'amicoTi ricorderemo sempre per la tua perseveranza nella ricerca delle cose belle.Ciao grande Amico.13 agosto 2017Il presidente, il consiglio direttivo e tutti i soci della sezione Ucid di Fidenza sono vicini alla famiglia e partecipano al dolore per la scomparsa del caro amico e socio13 agosto 2017Ci uniamo con affetto e commozione al dolore di Eugenia, Flavio e Federica per la scomparsa del caroPaola e Angelo Menna.13 agosto 2017