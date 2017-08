Irma Brunini

«Non vi preoccupate...Imparo di nuovo a parlare in cielo...Mi faccio rosa...Un volo...E scappo via»Nello stesso modo mite, gentile, dolce ed elegante come ha vissuto ci ha lasciatidi anni 77Lo annunciano con immenso dolore i figli Alessandro con Enrica, Daniela con Andrea, Stefano e gli amati nipoti Eleonora, Marco, Chiara e Simone.I funerali avranno luogo domani lunedì 14 agosto alle ore 15,15partendo dalle sale del commiato ADE,per la chiesa parrocchiale di Corcagnano, indi per « Il Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano di cuore il Dott. Gian Paolo Bacchini del Servizio Cure Palliative, il medico curante Dott. Andrea Manotti, il Dott. Giacomo Arrighi e le infermiere dell'Assistenza Domiciliare Infermieristica, per l'aiuto prestato durante il suo breve periodo di malattia.13 agosto 2017Ï Famiglia Vignali GiorgioÏ Famiglia Gonzi Stefano, Giuliana e FedericaÏ Gianna, Antonio GazzaÏ Nino e Luciana ManiscalcoSiamo affettuosamente vicini a Daniela e famiglia per la perdita della cara mammaPatrizia, Rosella, Marzia, Elisa, Mattia, Alfredo, Roberto, Enzo, Giuseppe e Claudio.13 agosto 2017I condomini del condominio Dante partecipano al lutto della famiglia Brunini per la perdita della cara13 agosto 2017Franca e Palmiro Gazza partecipano al dolore di Daniela, Alessandro e Stefano per la perdita della mamma13 agosto 2017Anna e Bruno Bacchini si uniscono al dolore di Daniela per la perdita della cara mamma13 agosto 2017