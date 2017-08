Massimino Ugolotti

È mancato ai suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Ines, la figlia Renata, la nipote Sara, il fratello Renzo, la sorella Maria, nipoti e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21,00 nella chiesa Santa Maria Del Rosario.I funerali avranno luogo lunedì 14 agosto alle ore 15,15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la stessa chiesa indi al cimitero di Neviano Arduini.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.13 agosto 2017Ï Gianni Delbono e famigliaÏ Anna, Paola e Stefano ReverberiI nipoti Roberto, Franca, Carla, Franco, con le rispettive famiglie, sono vicini a zia Ines, Renata e Sara per la perdita del caro13-8-2017Bonfiglio e Elvia Ugolotti e famigliari sono vicini a Ines, Renata e Sara per la perdita del caro13 agosto 2017Antonio e Patrizia Dall'Olio con Iacopo e Clara sono vicini all'amica Renata per la perdita del caro papà13 agosto 2017Partecipiamo con affetto al dolore di Ines e famiglia per la scomparsa di13-8-2017Nelda, Emanuela, Riccardo, Costanza, Luigi, Antonia, Beppe, Isabella, Daniela, Irma, Paola e Lucia partecipano affettuosamente al dolore di Renata per la perdita del caro papà13 agosto 2017La Sugar Blues e le colleghe Lucia, Federica, Vanessa, Ilaria, Giulia, Tania, Federica, Ilaria, Annalisa, Aida, Alice, Jessica, Maria Rosa, Barbara e Serly si uniscono al dolore di Renata per la perdita di papà13 agosto 2017