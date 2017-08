«Per Vale»Come la brezza marina; che soffia sui nostri pensieri.Come i raggi di sole: che illuminano il nostro inconscio nei tuoi confronti.I tuoi cari colmi di speranza son qui per rivederti un giorno dove libertà, felicità, serenità e amore in te son già.Un giorno insieme a te ancor più lo saranno.Una Santa Messa sarà celebrata il giorno 16 agosto c.m. alle ore 18.30 nella chiesa di S. Maria del Rosario via Isola.15 agosto 2017